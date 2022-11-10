Над Черным морем. В Одесской области сбили два беспилотных разведчика

10 ноября, 11:47
Поделиться:
Над Черным морем сбили два беспилотных разведчика (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

Над Черным морем сбили два беспилотных разведчика (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

В Одесской области сбили два беспилотных разведчика.

Об этом в четверг, 10 ноября сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Над Черными морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика», — написал он.

Видео дня

Читайте также:
«И готовят деоккупацию Крыма». Как ВСУ продвигаются в Херсонской области — военный эксперт

По его словам, речь идет о беспилотниках типа Гранат-3.

В среду, 2 ноября, войска РФ атаковали Одесскую область тремя крылатыми ракетами Х-59, их удалось сбить.

https://www.youtube.com/watch?v=W598h-gVu7k
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Беспилотник Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X