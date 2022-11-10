Над Черным морем. В Одесской области сбили два беспилотных разведчика
Над Черным морем сбили два беспилотных разведчика (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)
В Одесской области сбили два беспилотных разведчика.
Об этом в четверг, 10 ноября сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.
«Над Черными морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика», — написал он.
По его словам, речь идет о беспилотниках типа Гранат-3.
В среду, 2 ноября, войска РФ атаковали Одесскую область тремя крылатыми ракетами Х-59, их удалось сбить.