Над Черным морем. В Одесской области сбили два беспилотных разведчика 10 ноября, 11:47 Над Черным морем сбили два беспилотных разведчика (Фото:sheremetevaaa/pixabay.com)

В Одесской области сбили два беспилотных разведчика.

Об этом в четверг, 10 ноября сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

«Над Черными морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика», — написал он.

Видео дня

По его словам, речь идет о беспилотниках типа Гранат-3.



В среду, 2 ноября, войска РФ атаковали Одесскую область тремя крылатыми ракетами Х-59, их удалось сбить.

