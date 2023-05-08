Готовность авиации НАТО повысили после провокации россиян над Черным морем — СМИ

8 мая, 23:18
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Черное море (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Черное море (Фото:Jarek Radimersky/flickr.com)

Североатлантический альянс повысил готовность подразделений воздушного патрулирования после того, как российский истребитель перехватил польский самолет над Черным морем, сообщает The Jerusalem Post.

«Отряды воздушного патрулирования НАТО были приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского военного самолета вблизи польского самолета Frontex (Агентство по охране внешних границ ЕС — ред.) над Черным морем вблизи Румынии», — заявил чиновник Альянса.

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Он также отметил, что НАТО сохраняет бдительность на фоне инцидента.

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Других подробностей чиновник не раскрыл.

5 мая российский Су-35 перехватил польский пограничный самолет L410 Turbolet, который летел над Черным морем.

Позже в Пограничной службе Польши рассказали, что российский самолет чуть не врезался в польский.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Черное море Война России против Украины

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