Над Чернобаевкой поднимаются огромные клубы дыма — видео 2 июля, 12:14 Что именно стало причиной пожара, достоверно не известно (Фото:Pravda Gerashchenko)

В субботу, 2 июля, появились сообщения о вероятном ударе по временно оккупированной РФ Чернобаевке Херсонской области.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал у себя в Telegram-канале фото и видео, на которых видно, как над селом поднимаются огромные клубы дыма.

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В то же время достоверной информации о том, что именно стало причиной столь масштабного пожара, на данное время нет.

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«Ждем подробностей, сколько рашистов вместе с техникой поджарили на этот раз», — написал Геращенко в описании к обнародованным кадрам.

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