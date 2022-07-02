Над Чернобаевкой поднимаются огромные клубы дыма — видео

2 июля, 12:14
Что именно стало причиной пожара, достоверно не известно (Фото:Pravda Gerashchenko)

Что именно стало причиной пожара, достоверно не известно (Фото:Pravda Gerashchenko)

В субботу, 2 июля, появились сообщения о вероятном ударе по временно оккупированной РФ Чернобаевке Херсонской области.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал у себя в Telegram-канале фото и видео, на которых видно, как над селом поднимаются огромные клубы дыма.

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В то же время достоверной информации о том, что именно стало причиной столь масштабного пожара, на данное время нет.

Видео дня

«Ждем подробностей, сколько рашистов вместе с техникой поджарили на этот раз», — написал Геращенко в описании к обнародованным кадрам.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Херсонская область Война России против Украины Чернобаевка

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