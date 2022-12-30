Ночью над Черкасской областью сбили иранский Shahed: подробности от главы ОВА 30 декабря, 13:29 Иранский дрон Shahed пытался атаковать Черкасскую область (Фото:Handout via REUTERS)

В ночь на пятницу, 30 декабря, в небе над Черкасской областью сбили иранский беспилотник Shahed.

Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

«Этой ночью наша ПВО, как всегда, круто поработала. Наши защитники уничтожили над областью вражеский Shahed», — написал он.

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По словам главы ОВА, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 30 декабря РФ совершила новую атаку с применением иранских дронов Shahed. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил, что Россия снова целилась по объектам инфраструктуры.

По его словам, в Киевской области попаданий нет.

В Днепропетровской и Запорожской областях Силы обороны сбили 10 ударных дронов: девять Shahed и один Марлин.

По данным столичных властей, в воздушном пространстве Киева зафиксировали пять вражеских беспилотников. Силы ПВО совершили огневое поражение всех целей.

Один из дронов Shahed попал в административное здание в Голосеевском районе столицы, в результате чего оно было частично разрушено, а в жилом доме рядом есть повреждения окон.

В Воздушных силах сообщили, что Украину атаковали 16 иранских дронов Shahed 131/136. Все их сбили украинские силы.