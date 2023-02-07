В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик 7 февраля, 12:00 Вражеский самолет был сбит из ПЗРК (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Бахмутом Донецкой области украинские пограничники сбили российский штурмовик.



Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

По данным ведомства, вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на украинскую линию обороны.

«ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в Госпогранслужбе, самолет от попадания ракеты загорелся и упал.

Судьба пилота пока неизвестна.