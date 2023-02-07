В небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик

7 февраля, 12:00
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Вражеский самолет был сбит из ПЗРК (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Вражеский самолет был сбит из ПЗРК (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

В небе над Бахмутом Донецкой области украинские пограничники сбили российский штурмовик.

Об этом сообщает Госпогранслужба в Telegram.

По данным ведомства, вражеский штурмовик прикрывал с воздуха пехоту, наступавшую на украинскую линию обороны.

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«ПЗРК одного из пограничных подразделений открыл огонь и сбил российский боевой самолет, предварительно Су-25», — говорится в сообщении.

Видео дня

Как отметили в Госпогранслужбе, самолет от попадания ракеты загорелся и упал.

Судьба пилота пока неизвестна.

https://www.youtube.com/watch?v=9sRe--Z20Qw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Самолеты Бахмут Война России против Украины

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