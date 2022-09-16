В Мелитополе над аэродромом с базой оккупантов поднялся густой черный дым 16 сентября, 07:20 Над аэродромом Мелитополя заметили черный густой дым (Фото:РИА Мелитополь)

В ночь на пятницу, 16 сентября, в оккупированном Мелитополе заметили черный густой дым над аэродромом, где находится российская база.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В Мелитополе снова „горячая“ ночь для оккупантов. Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем», — написал он.

Видео дня

Также мэр обнародовал видео с места происшествия.

Утром 15 сентября был слышен взрыв в центре Мелитополя. После этого днем в городе прогремело еще два мощных взрыва.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.