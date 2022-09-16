В Мелитополе над аэродромом с базой оккупантов поднялся густой черный дым

16 сентября, 07:20
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Над аэродромом Мелитополя заметили черный густой дым (Фото:РИА Мелитополь)

Над аэродромом Мелитополя заметили черный густой дым (Фото:РИА Мелитополь)

В ночь на пятницу, 16 сентября, в оккупированном Мелитополе заметили черный густой дым над аэродромом, где находится российская база.

Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«В Мелитополе снова „горячая“ ночь для оккупантов. Пока оккупанты отчитывались о 100%-ной работе ПВО, над аэродромом с вражеской базой поднялся густой черный дым. Подробности уточняем», — написал он.

Видео дня

Также мэр обнародовал видео с места происшествия.

Утром 15 сентября был слышен взрыв в центре Мелитополя. После этого днем в городе прогремело еще два мощных взрыва.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Запорожская область Аэродром Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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