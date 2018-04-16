Над админграницей с оккупированным Крымом запустили современный украинский дрон

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Spectator-M патрулирует морской и сухопутный участок границы
Скриншот с видео

Spectator-M патрулирует морской и сухопутный участок границы

Современный украинский беспилотник Spectator-M патрулирует административную границу с оккупированным Крымом.

Как сообщили в пресс-службе Укроборонпрома, дроны оснащены современными видео и тепловизионными камерами, которые позволяют отследить участок до 50 км на высоте до 2 тысяч метров.

Комплексы Spectator-M используются на морском и сухопутном участке на административной границе с полуостровом.

Отмечается, что беспилотник имеет оптимальное соотношение веса полезной нагрузки на единицу массы и высокие аэродинамические характеристики, которые позволяют эффективно размещать на дроне разведывательное оборудование.

Его легко транспортировать в рюкзаке, подготовить к запуску его можно в течение двух минут. Это позволяет оперативно применять беспилотник в условиях реальных боевых действий.

 

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