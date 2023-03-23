Нацсовет выдал лицензию телеканалу Минобороны

23 марта, 18:10
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У Минобороны появится собственный телеканал (Фото:Детектор Медиа)

У Минобороны появится собственный телеканал (Фото:Детектор Медиа)

Нацсовет по телевидению и радиовещанию Украины выдал на 10 лет спутниковую лицензию телеканалу Минобороны Армия ТВ.

Об этом сообщает Детектор Медиа.

На заседании Нацсовета идею телеканала представлял продюсер, медиаменеджер и журналист Илларион Павлюк.

«Сейчас мы наблюдаем, как общество дистанцируется от войны. Часто возникает вопрос, когда война закончится. Таким образом, мы воспринимаем войну как субъект, который сам по себе когда-нибудь закончится или нет. Это опасно, потому что будто от меня как гражданина это не зависит. В обществе есть или эйфория (котики-ВСУ все сделают) или апатия (война будет продолжаться годами), а также страх мобилизации. Нам нужно сплотиться и закончить войну», — заявил Павлюк.

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Формат канала он описал как Discovery Military. Павлюк отметил, что ядром телеканала станут военные. Канал будет доступен на спутниковом и кабельном телевидении.

«Мы хотим делать современный формат новостей с включениями из зоны боевых действий простых военнослужащих. Аналитика и легкая ежедневная подача новостей», — заявил Павлюк.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Минобороны Украины Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания Война в Украине Телевидение Война России против Украины

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