Нацполиция зарегистрировала почти 900 уголовных дел о пропавших без вести мирных украинцах 18 апреля, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Глава следственного управления Нацполиции Сергей Пантилеев (Фото:МВД/Telegram)

Национальная полиция зарегистрировала почти 900 уголовных дел о пропавших без вести украинцах на захваченных оккупантами территориях. Об этом сообщил глава следственного управления Нацполиции Сергей Пантилеев.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«На сегодняшний день Национальной полицией зарегистрировано почти 900 уголовных производств за факты безвестного исчезновения 1,1 тысяч гражданских лиц на территориях, которые находились и находятся под оккупацией», — говорится в сообщении МВД в Telegram от 18 апреля.

Видео дня

Также полиция задокументировала факты незаконного лишения свободы оккупантами 544 украинских граждан.

В МВД напомнили, что Нацполиция открыла круглосуточную горячую линию для родственников погибших или пропавших украинцев — 0 894 201 86. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.