Нацполиция зарегистрировала почти 900 уголовных дел о пропавших без вести мирных украинцах

18 апреля, 15:29
Цей матеріал також доступний українською
Глава следственного управления Нацполиции Сергей Пантилеев (Фото:МВД/Telegram)

Глава следственного управления Нацполиции Сергей Пантилеев (Фото:МВД/Telegram)

Поддержи НВ

Национальная полиция зарегистрировала почти 900 уголовных дел о пропавших без вести украинцах на захваченных оккупантами территориях. Об этом сообщил глава следственного управления Нацполиции Сергей Пантилеев.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

«На сегодняшний день Национальной полицией зарегистрировано почти 900 уголовных производств за факты безвестного исчезновения 1,1 тысяч гражданских лиц на территориях, которые находились и находятся под оккупацией», — говорится в сообщении МВД в Telegram от 18 апреля.

Видео дня

Также полиция задокументировала факты незаконного лишения свободы оккупантами 544 украинских граждан.

Читайте также:

Украинские защитники (Фото:Антон Геращенко / Телеграмм) В Гостомеле пропали без вести более 400 человек — глава военной администрации

В МВД напомнили, что Нацполиция открыла круглосуточную горячую линию для родственников погибших или пропавших украинцев — 0 894 201 86. Операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 тысяч гражданских.

Слушайте подкаст на эту тему
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Война в Украине Нацполиция

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X