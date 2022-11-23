Борьба с приверженцами «русского мира». Нацполиция запустила чат-бот для получения информации о предателях и коллаборантах 23 ноября, 13:05 В Нацполиции запустили чат-бот для получения информации о предателях и коллаборантах (Фото:www.facebook.com/UA.National.Police)

В среду, 23 ноября Департамент внутренней безопасности Нацполиции заявил о запуске чат-бота для получения информации о предателях и коллаборантах.

Об этом сообщает МВД Украины.

В ведомстве заявили, что оперативники ДВБ НПУ с первого дня войны проводят работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, перешедших на сторону страны-агрессора для добровольного несения службы в незаконных правоохранительных ведомствах оккупационных властей.

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В министерстве сообщили, что с 24 февраля 2022 года по материалам внутренней безопасности полиции органами досудебного расследования возбуждено почти 500 уголовных производств, собраны доказательства противоправной деятельности и сообщено о подозрении по фактам государственной измены и коллаборационной деятельности более 370 лицам.

«На телефон горячей линии Департамента ежедневно поступают сотни сообщений о вероятных предателях с деоккупированных и оккупированных территорий», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что каждое обращение прорабатывается, а информацию тщательно проверяется.

Сообщить о приверженцах «русского мира», в том числе из бывших правоохранителей, можно через чат-бот @dvb_np_bot.