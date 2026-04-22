Глава Нацполиции Иван Выговский (по центру) и руководитель МВД Игорь Клименко (слева) (Фото: Главное управление Нацполиции в Одесской области)

Около 70% украинских полицейских или уже находились, или сейчас задействованы на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Иван Выговский в среду, 22 апреля.

Он напомнил про пожелание руководителя МВД Игоря Клименко, чтобы как можно больше полицейских проходили службу вблизи линии фронта.

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«У нас около 70% полицейских так или иначе уже были задействованы или задействованы сейчас на линии боевого соприкосновения», — заявил Выговский.

Также он отметил, что Нацполиция помогает и другим правоохранительным органам, когда у них не хватает людей. По его словам, главными сложностями в работе самой Нацполиции являются «недостаточные зарплаты» и значительный некомплект, и об этом обычно не сообщают публично.

«Если мы будем об этом говорить, мы будем просто подыгрывать России. На самом деле ситуация очень сложная. Люди истощены также, работают 24/7», — сказал Иван Выговский.

Он отметил, что из-за нехватки людей Национальная полиция привлекает сотрудников центрального аппарата к другим функциям, в частности к работе на блокпостах.

Комментируя информацию относительно Анны Дудиной, которую обвиняют в побеге с места теракта в Киеве 18 апреля, Выговский сообщил, что она не работала на постоянной основе в нарядах реагирования, а выполняла другие функции в аппарате патрульной полиции.

21 апреля Анне Дудиной и полицейскому Михаилу Дробницкому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 266 тыс. грн. Им объявили о подозрении по ч. 3 ст. 367 УК (служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия).

18 апреля в Голосеевском районе Киева 58-летний уроженец РФ Дмитрий Васильченков, который жил в украинской столице, начал стрелять в людей, а затем захватил заложников в супермаркете Велмарт.

Во время штурма спецназовцы КОРД ликвидировали стрелка. В результате теракта семь человек погибли.

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19 апреля глава Патрульной полиции Киева Евгений Жуков объявил о своей отставке после того, как в сети появились кадры, на которых патрульные покидают место происшествия во время стрельбы.

Михаил Дробницкий заявил в суде, что не убегал, а искал локацию, с которой можно было бы обезвредить стрелка. По его словам, когда он добрался до такой локации, Васильченков уже покинул место происшествия.