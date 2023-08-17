Полицейского, сбившего насмерть 15-летнюю девушку на пешеходном переходе в Харьковской области, уволили 17 августа, 19:24 Полицейский сбил девушку на пешеходном переходе (Фото:ХАРЬКОВ Сегодня)

Национальная полиция уволила киевского полицейского, который 2 августа сбил насмерть сбившего 15-летнюю девушку на пешеходном переходе, отмечает Бабель.

Департамент внутренней безопасности сообщил изданию, что по факту правонарушения было проведено служебное расследование, после которого руководство департамента решило применить к полицейскому «самую строгую меру дисциплинарного воздействия» и уволить его со службы в полиции.

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2 августа на Харьковщине полицейский насмерть сбил 15-летнюю Альбину Харченко, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. Девушка возвращалась домой после занятий по актерскому мастерству.



Родные девушки утверждают, что виновного полицейского покрывают его коллеги, поэтому они обратились к общественному деятелю Алине Боднар.



Пресс-секретарь территориального управления Государственного бюро расследований Александр Белка заявил, что сотрудники ГБР предварительно установили трезвость водителя.



Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего). Водителю грозит от трех до восьми лет тюрьмы.

По данным СМИ, за рулем автомобиля был сотрудник полиции города Киева Ярослав Якименко. Однако пока официальных данных о личности правонарушителя нет.