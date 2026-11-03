В Нацполиции заявили, что установили 16 радикалов, которые провоцировали столкновения возле здания Нацгвардии в Борщаговке

По словам Цуцкиридзе, правоохранительные органы не получали сообщений о преступлениях в доме в Петропавловской Борщаговке (Фото: МВД)

Нацполиция установила личности 16 радикально настроенных лиц, принимавших активное участие в провокациях у здания Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке ; еще 26 человек поддерживали их действия. Правоохранители задержали женщину, представлявшуюся медиком, и водителя, причастного к подготовке акции.

Об этом во вторник, 3 ноября, заявил и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, пишет Интерфакс-Украина.

Правоохранители установили личности 16 человек, которые, по данным полиции, провоцировали конфликт в Петропавловской Борщаговке. Еще 26 человек поддерживали их действия. Также задержаны женщина, представлявшаяся медиком, и водитель автомобиля. Оба ранее попадали в поле зрения правоохранителей.

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«Мы выявили 16 радикально настроенных лиц, которые предпринимали активные действия. В будущем мы дадим оценку каждому из них. 26 человек — это лица, поддерживавшие эти действия», — рассказал Цуцкиридзе.

По словам Цуцкиридзе, правоохранительные органы не получали сообщений о преступлениях в этом здании. Также организаторы не подавали заявки на проведение митинга.

«Заявления о сломанном позвоночнике… подстрекали народ из ста человек, к ним присоединилось ещё больше людей, и это переросло в такой агрессивно настроенный митинг», — отметил и.о. главы Нацполиции.

По его словам, в начале конфликта «ни одна из сторон не понимала, что происходит».

По словам Цуцкиридзе, сначала полиция получила информацию о возможном удержании одного человека в здании, тогда как участники митинга утверждали, что там находятся 40 человек.

В 16:38 правоохранители зафиксировали первые столкновения, а в 16:45 протестующие начали силой прорывать ворота. Впоследствии выяснилось, что здание является военным объектом, находящимся под охраной, поэтому полиция не имела права входить туда без разрешения суда.

Затем, как отметил Цуцкиридзе, когда руководство Нацгвардии прибыло на место, было установлено, что в помещении находилось 26 человек, и было принято решение вывести оттуда четырёх человек для оказания медицинской помощи.

Цуцкиридзе сообщил, что Нацполиция расследует случай сопротивления правоохранителям, а СБУ возбудила дело по факту препятствования законной деятельности воинских формирований.

По его словам, правоохранители не применяли силу, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта и кровопролития. Благодаря этому удалось предотвратить более серьезные последствия, и на данный момент «почти нет пострадавших в результате произошедших инцидентов».

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Министр внутренних дел Иван Выговский уточнил, что задержанная в настоящее время женщина попала в поле зрения правоохранительных органов «как активная участница дискредитации высшего политического руководства государства и военных».

«Она оказалась там по просьбе родственницы одного из тех, кто находился в СЗЧ. До этого она направила водителя на это место за несколько суток, он снимал этот дом. Человек в СЗЧ выкладывал какие-то фотографии, и она тщательно спланировала эту акцию, чтобы дискредитировать военных», — подчеркнул министр.

По его словам, среди лиц, позволивших себе нецензурную лексику в адрес командующего НГУ, есть человек, который ранее фигурировал в деле СБУ. «Сейчас проводятся следственные действия, обыски, задержания», — отметил министр.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днём 2 ноября в социальных сетях распространились сообщения о том, что в подвале одного из домов в Петропавловской Борщаговке под Киевом вооружённые люди удерживают около 40 человек и не допускают к ним медиков. Полиция Киевской области назвала информацию о незаконном удержании людей и гибели одного из них ложной.

У дома собралось около сотни человек. Некоторые из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, там избивают, к которым не пускают медиков и с которых, к тому же, требуют деньги за свидание. Никаких подтверждений этому родственники не предоставили. Люди выламывали ворота, разбили окна и забор, а неизвестные бросали дымовые шашки и распыляли газ. Четырёх мужчин доставили в больницу.

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Командующий Национальной гвардией Александр Пивненко пояснил, что здание использовалось в качестве временного пункта размещения мобилизованных, а четверо госпитализированных считались самовольно покинувшими часть (СЗЧ). В корпусе «Азов», к которому относится это подразделение, подтвердили наличие травм у этих четырёх человек и пообещали наказать виновных, если подтвердится факт незаконного применения насилия.

Вечером в Нацгвардии объявили о начале служебного расследования, а к выяснению обстоятельств присоединились ГБР и Офис военного омбудсмена. На месте также находился руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, а людей из здания вывели. Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Впоследствии Буданов сообщил, что правоохранители задержали женщину, которая приехала на «скорой» к дому. Она заранее приобрела автомобиль скорой помощи и надела форму медицинского персонала.

В Генеральном штабе ВСУ, комментируя столкновения в Петропавловской Борщаговке, заявили, что украинские военнослужащие заслуживают уважения, защиты и справедливого отношения со стороны государства и общества. Обстоятельства событий устанавливаются уполномоченными государственными органами.

В ведомстве подчеркнули, что поддерживают объективное и беспристрастное расследование. По словам Генштаба, выводы о наличии нарушений и ответственности конкретных лиц должны основываться на установленных фактах, «а не на эмоциях, предположениях или публичном давлении».