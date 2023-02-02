В Бахмуте остается примерно 200 детей — Нацполиция 2 февраля, 01:23 Бабушка обнимает свою внучку перед ее эвакуацией из Бахмута (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Главное управление Нацполиции в Донецкой области сообщило, что в Бахмуте остается около 5990 гражданских — из них 200 — дети.

Оставщимся жителям поставляют продуктовые и гигиенические наборы, лекарства и обеспечивают эвакуацию.



"Несмотря на поврежденный отдел полиции, в городе в режиме 24 на 7 продолжают работать дежурная часть, следственно-оперативные группы и эвакуаторы Белые Ангелы", - сообщили в Нацполиции.

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