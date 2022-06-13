Нацполиция расследует гибель более 12 тысяч мирных украинцев — Клименко

13 июня, 17:28
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Около 1200 тел погибших еще не идентифицированы (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Около 1200 тел погибших еще не идентифицированы (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Полиция расследует гибель более 12 тысяч мирных жителей, которые погибли на территории Украины за период войны, сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

«По Украине мы получили сообщения, открыли соответствующие уголовные производства по гибели более 12 тысяч человек, которые были найдены, в частности, в братских могилах», — сказал Клименко в интервью Интерфакс Украина.

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Он подчеркнул, что около 1200 тел погибших еще не идентифицированы.

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«После освобождения территорий, которые сейчас оккупированы врагом, работы будет не меньше, чем в Киевской или Черниговской областях», — добавил он.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Полиция Игорь Клименко Война России против Украины

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