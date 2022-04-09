Нацполиция открыла горячую линию для родственников погибших в результате российской агрессии
Последствия действий российской армии (Фото:ГСЧС Украины)
Национальная полиция открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ в Украине.
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Об этом сообщает в Facebook МВД Украины.
Отмечено, что операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения. Номер горячей линии — 0 894 201 867.
В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглые сутки работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.
«Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона», — добавили в МВД.
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