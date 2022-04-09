Нацполиция открыла горячую линию для родственников погибших в результате российской агрессии 9 апреля, 18:10 Цей матеріал також доступний українською Последствия действий российской армии (Фото:ГСЧС Украины)

Национальная полиция открыла горячую линию для родственников погибших в результате военных действий РФ в Украине.

Война России против Украины — главные события 9 апреля

Об этом сообщает в Facebook МВД Украины.

Отмечено, что операторы готовы предоставить необходимую консультацию и разъяснения по процедуре захоронения. Номер горячей линии — 0 894 201 867.

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В освобожденных от российских войск населенных пунктах полицейские круглые сутки работают над поиском и идентификацией погибших мирных людей.

«Большая просьба к гражданам использовать телефонную линию по назначению. По всем другим вопросам обращайтесь по номерам полиции вашего региона», — добавили в МВД.

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