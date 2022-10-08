Уведомление через приложение. Нацполиция и Glovo начали сотрудничество по поиску пропавших детей 8 октября, 05:49 Компания Glovo присоединилась к внедрению системы оповещения для поиска пропавших детей (Фото:facebook.com/UA.National.Police)

Национальная полиция Украины и компания Glovo начали сотрудничество для поиска пропавших детей. Информация о розыске будет распространяться среди клиентов курьерской службы через мобильное приложение.

Об этом сообщили в Нацполиции.



Компания ГЛОВОАПП Украина поддержала инициативу полиции и присоединилась к внедрению системы оповещения для поиска пропавших детей. В рамках сотрудничества технические возможности компании будут использоваться для срочного информирования граждан, которые могут владеть информацией о ребенке.

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Подробная информация будет распространяться среди клиентов компании через мобильное приложение на территории с определенной геолокацией, где последний раз видели ребенка.

Начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан отметил, что оперативное информирование граждан и привлечение к этой работе ответственного бизнеса чрезвычайно важно и перспективно для успешной работы полиции по поиску пропавших детей.

По его словам, в Национальную полицию каждый день поступают десятки обращений по поводу исчезновения детей. В этом году таких сообщений более 8 тысяч 237 детей находятся в розыске. Это связано, в частности, с боевыми действиями в Украине. «Следовательно, мы максимально развиваем это направление нашей деятельности», — отметил Богдан.