Уведомление через приложение. Нацполиция и Glovo начали сотрудничество по поиску пропавших детей
Компания Glovo присоединилась к внедрению системы оповещения для поиска пропавших детей (Фото:facebook.com/UA.National.Police)
Национальная полиция Украины и компания Glovo начали сотрудничество для поиска пропавших детей. Информация о розыске будет распространяться среди клиентов курьерской службы через мобильное приложение.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Компания ГЛОВОАПП Украина поддержала инициативу полиции и присоединилась к внедрению системы оповещения для поиска пропавших детей. В рамках сотрудничества технические возможности компании будут использоваться для срочного информирования граждан, которые могут владеть информацией о ребенке.
Подробная информация будет распространяться среди клиентов компании через мобильное приложение на территории с определенной геолокацией, где последний раз видели ребенка.
Начальник управления ювенальной превенции Нацполиции Василий Богдан отметил, что оперативное информирование граждан и привлечение к этой работе ответственного бизнеса чрезвычайно важно и перспективно для успешной работы полиции по поиску пропавших детей.
По его словам, в Национальную полицию каждый день поступают десятки обращений по поводу исчезновения детей. В этом году таких сообщений более 8 тысяч 237 детей находятся в розыске. Это связано, в частности, с боевыми действиями в Украине. «Следовательно, мы максимально развиваем это направление нашей деятельности», — отметил Богдан.