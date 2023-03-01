122 тела из массового захоронения в Изюме до сих пор не идентифицированы 1 марта, 02:50 Массовые захоронения в Изюме Харьковской области (Фото:Радио Свобода)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что до сих пор не идентифицированы 122 тела из массового захоронения в Изюме.



"По делу об изюмском месте массового захоронения - к большому сожалению, людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое - у нас остается 122 неопознанные жертвы, погибшие в результате российской агрессии", - сообщил Болвинов.



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Он отметил, что в настоящее время получены ДНК-профили всех погибших, и следствие ожидает, что обратятся родственники погибших.

15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

