122 тела из массового захоронения в Изюме до сих пор не идентифицированы

1 марта, 02:50
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Массовые захоронения в Изюме Харьковской области (Фото:Радио Свобода)

Массовые захоронения в Изюме Харьковской области (Фото:Радио Свобода)

Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что до сих пор не идентифицированы 122 тела из массового захоронения в Изюме.

"По делу об изюмском месте массового захоронения - к большому сожалению, людей там хоронили ненадлежащим образом, и состояние тел погибших очень плохое - у нас остается 122 неопознанные жертвы, погибшие в результате российской агрессии", - сообщил Болвинов.

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Он отметил, что в настоящее время получены ДНК-профили всех погибших, и следствие ожидает, что обратятся родственники погибших.

https://www.youtube.com/watch?v=zPzSZS3RC8c
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15 сентября в лесополосе на территории Изюма обнаружили массовые захоронения. Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

https://www.youtube.com/watch?v=d4Qh88pCuFg
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Изюм Харьковская область Изюм-Харьков Война в Украине Нацполиция Война России против Украины

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