Нацкорпус отрицает участие в столкновениях на рынке Барабашово в Харькове
Национальный корпус опровергает информацию о причастности своих активистов к попытке захвата магазина предпринимателя-участника АТО на рынке Барабашово в Харькове.
В сообщении указано, что администрация ТЦ Барабашово, которая обвинила главу полтавского отделения Нацкорпуса Анатолия Шияна в применении огнестрельного оружия, «прибегла к прямой клевете».
«Мы официально заявляем о том, что ни Анатолий Шиян, ни Национальный Корпус в целом не имеют никакого отношения к противоправным действиям 7 июня, которые произошли у Барабашово», — говорится в сообщении.
Нацкорпус требует от администрации ТЦ Барабашово опровержения неправдивой и клеветнической информации.
Напомним, что 7−8 июня в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.
В администрации рынка заявили, что столкновения произошли между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.
Во время столкновений неизвестные избили оператора местного телеканала. Это произошло накануне его дня рождения.
На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Полиция начала уголовное производство.