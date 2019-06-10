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Нацкорпус отрицает участие в столкновениях на рынке Барабашово в Харькове

Вчера, 20:31
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Нацкорпус отрицает участие в столкновениях на рынке Барабашово в Харькове - фото

полиция

Национальный корпус опровергает информацию о причастности своих активистов к попытке захвата магазина предпринимателя-участника АТО на рынке Барабашово в Харькове.

В сообщении указано, что администрация ТЦ Барабашово, которая обвинила главу полтавского отделения Нацкорпуса Анатолия Шияна в применении огнестрельного оружия, «прибегла к прямой клевете».

«Мы официально заявляем о том, что ни Анатолий Шиян, ни Национальный Корпус в целом не имеют никакого отношения к противоправным действиям 7 июня, которые произошли у Барабашово», — говорится в сообщении.

Нацкорпус требует от администрации ТЦ Барабашово опровержения неправдивой и клеветнической информации.

Напомним, что 7−8 июня в Харькове на рынке Барабашово произошли столкновения. Позже в полиции заявили, что травмы получили девять человек.

В администрации рынка заявили, что столкновения произошли между представителями Национального корпуса, которые захватили магазин предпринимателя — ветерана АТО.

Во время столкновений неизвестные избили оператора местного телеканала. Это произошло накануне его дня рождения.

На данный момент он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Полиция начала уголовное производство.

Теги:   Барабашово Национальный корпус Харьков

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