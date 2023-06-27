«Касается имперской политики РФ». Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье
Запорожье (Фото:Горсовет)
Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Там видят название города касательным «к имперской политике России».
Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Нацкомиссии.
Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых «не соответствуют названиям государственного языка». Так в приложении № 7 указывается, что название «Запорожье» может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики».
Местным властям рекомендовали обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке.
Комиссия не объяснила, каким образом название Запорожье может быть связано с имперскими нарративами России.