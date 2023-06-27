«Касается имперской политики РФ». Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье

27 июня, 23:51
Поделиться:
Запорожье (Фото:Горсовет)

Запорожье (Фото:Горсовет)

Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Там видят название города касательным «к имперской политике России».

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Нацкомиссии.

Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых «не соответствуют названиям государственного языка». Так в приложении № 7 указывается, что название «Запорожье» может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики».

Видео дня

Читайте также:
Русская книга или русский язык: от чего украинцам больше угроз

Местным властям рекомендовали обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке.

Комиссия не объяснила, каким образом название Запорожье может быть связано с имперскими нарративами России.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Запорожье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X