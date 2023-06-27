«Касается имперской политики РФ». Нацкомиссия предлагает переименовать Запорожье 27 июня, 23:51 Запорожье (Фото:Горсовет)

Нацкомиссия по стандартам государственного языка предлагает переименовать Запорожье. Там видят название города касательным «к имперской политике России».

Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте Нацкомиссии.



Запорожье попало в список населенных пунктов, названия которых «не соответствуют названиям государственного языка». Так в приложении № 7 указывается, что название «Запорожье» может «не соответствовать лексическим нормам украинского языка и касаться российской имперской и колониальной политики».

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Местным властям рекомендовали обосновать целесообразность сохранения текущего названия или предложить новое название в установленном законодательством порядке.

Комиссия не объяснила, каким образом название Запорожье может быть связано с имперскими нарративами России.