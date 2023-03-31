Национальный мультитест можно будет составить по меньшей мере в 21 стране мира 31 марта, 19:02 Тест (иллюстративное фото) (Фото:F1Digitals / pixabay)

Двадцать одна страна мира уже подтвердила проведение основной сессии национального мультипредметного теста: переговоры с отдельными загранучреждениями продолжаются.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Основную сессию НМТ можно будет составить в таких странах: Австрия, Азербайджан, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Германия, Польша, Португалия, Румыния, США, Финляндия, Франция, Чехия и Швеция.

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Также ученики, нуждающиеся в участии в дополнительной сессии, смогут сдать тест в Испании, Италии, Германии, Польше и Чехии.

При регистрации с 3 апреля до 3 мая включительно поступающие, которые планируют сдавать тестирование за границей, смогут выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт. Если появится более удобная для участника локация, до 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать более близкий к местонахождению

За границей есть ограничения по количеству участников мультитеста, поэтому в министерстве призвали не медлить с регистрацией, пока есть места.

«НМТ за границей будет проведен таким же образом, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах, где с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами. То есть вступительные испытания традиционно будут проходить на основе прозрачности и справедливости — независимо от того, где именно участники их будут сдавать», — добавили в МОН.