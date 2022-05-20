В 23 странах. Минобразования утвердило перечень зарубежных пунктов для проведения национального мультипредметного теста 20 мая, 14:57 Цей матеріал також доступний українською Абитуриенты, которые выехали за границу из-за войны, смогут сдать мультипредметный тест в 23 странах (Фото:УЦОКО)

Минобразования утвердило перечень зарубежных пунктов для проведения национального мультипредметного теста.

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Как сообщили в пресс-службе ведомства, украинские абитуриенты, которые были вынуждены выехать за границу из-за войны, смогут сдать тестирование в 23 станах: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерланды, Германия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Венгрия, Франция, Хорватия, Чехия и Швеция.

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В Минобразования пояснили, что мультипредметный тест за границей проведут так же, как и в Украине, в специально оборудованных компьютерных центрах. Там с участниками будут работать украиноязычные педагоги, обученные украинскими экспертами.

В Украинском центре оценивания качества образования уточнили, что тестирование пройдет в 29 города Европы.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

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