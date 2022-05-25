Онлайн, но при физическом присутствии. Образовательный омбудсмен рассказал, как абитуриенты будут сдавать мультипредметный тест 25 мая, 12:02 Цей матеріал також доступний українською Национальный мультипредметный тест также можно будет сдать в пунктах тестирования за границей (Фото:Christin Hume/Unsplash)

Абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест онлайн, но при физическом присутствии в пунктах тестирования.

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Об этом рассказал образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

По его словам, все центры будут оснащены специальным оборудованием.

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«Национальный мультипредметный тест будет проходить онлайн, но при физическом присутствии абитуриента в центре тестирования. Там также будет инструктор и специально настроенные компьютеры, подключенные к сети Украинского центра оценки качества образования», — пояснил он.

Горбачев также уточнил, что каждый участник тестирования может самостоятельно решать, как распределить 120 минут, выделенные на выполнение теста.

«Отличие этого теста от классического ВНО состоит в том, что это тестирование не предусматривает открытых ответов. То есть там не будет связного высказывания, а только ответы на конкретные вопросы, поставленные в тестах», — резюмировал образовательный омбудсмен.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

Пункты тестирования также открыли в 23 странах Европы.

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