Вступительная кампания-2022: национальный мультипредметный тест можно будет сдать в США 14 июня, 13:06 Цей матеріал також доступний українською Украинские абитуриенты смогут сдать мультипредметный тест в пунктах тестирования в Европе и США (Фото:Burst/Unspkash)

Украинские абитуриент смогут сдать национальный мультипредметный тест в двух городах США.

Как сообщили в Украинском центре оценивания качества образования, во время дополнительной сессии можно будет пройти тестирование в городе Глен-Рок, округ Берген штата Нью-Джерси и в городе Сакраменто, штат Калифорния.

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Для этого для абитуриентов предусмотреть следующий алгоритм:

с 08 по 18 июля — подтвердить участие в дополнительной сессии тестирования и выбрать Глен-Рок или Сакраменто;

с 01 по 10 августа — предоставить окончательную информацию о желании пройти НМТ в Глен-Роке или Сакраменто;

до 12 августа получить приглашение-пропуск с местом расположения временного экзаменационного центра для прохождения НМТ, а также датой и временем начала тестирования;

16−20 августа — принять участие в дополнительной сессии НМТ.

Вместо ВНО в 2022 году украинские выпускники будут сдавать его упрощенный аналог — национальный мультипредметный тест, состоящий из заданий по украинскому языку, математике и истории Украины.

С 20 мая абитуриенты смогут выбрать страну и населенный пункт, в котором будут сдавать национальный мультипредметный тест. Тестирование будет проходить в 20 областях и Киеве. В настоящее время невозможно провести НМТ в Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях и АР Крым.

Пункты тестирования также открыли в 23 странах Европы.

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