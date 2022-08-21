«Люди, которые будут стоять за государство горой». Зеленский вручил премии Национальная легенда Украины 21 августа, 23:29 Зеленский наградил украинцев премией Национальная легенда Украины (Фото:Скрншот видео Володимир Зеленський/Facebook)

Президент Владимир Зеленский наградил премией Национальная легенда Украины восьмерых украинцев.

Об этом он сообщил в Facebook в воскресенье, 21 августа.

Зеленский подчеркнул, что в этом году лауреаты олицетворяют граждан, которые «всегда будут стоять горой и будут защищать государство».

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«Таких людей с момента провозглашения независимости в Украине было немало. А с началом полномасштабной войны стало еще больше», — говорится в его сообщении.



Президент присвоил награды следующим украинцам:

проводнику Анатолию Бабичеву , поезд которого девять дней вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. Его жена работала в другом вагоне и погибла в результате обстрела, но он вернулся на службу и продолжает спасать людей;

, поезд которого девять дней вывозил людей из Константиновки, Харькова, Краматорска, Лимана. Его жена работала в другом вагоне и погибла в результате обстрела, но он вернулся на службу и продолжает спасать людей; певцу Анатолию Соловьяненко ( посмертно) — за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины;

посмертно) — за весомое творческое наследие и укрепление культурной славы Украины; пожарному Игорю Ивасикову , благодаря которому из-под завалов ОГА в Николаеве удалось спасти 17 человек;

, благодаря которому из-под завалов ОГА в Николаеве удалось спасти 17 человек; супругам врачей Ольге и Анатолию Свистам , которые две недели под постоянными обстрелами в Буче и без надлежащего оборудования делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей;

, которые две недели под постоянными обстрелами в Буче и без надлежащего оборудования делали сверхсложные операции, спасая жизнь тяжелораненых детей; учительнице Анне Бут из Мелитополя, которая, несмотря на оккупацию, воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети, рассказал Зеленский;

из Мелитополя, которая, несмотря на оккупацию, воспитывает своих учеников патриотами. Видео, где она, завернувшись во флаг Украины, требует от международного сообщества более решительных действий, попало почти во все мировые СМИ и соцсети, рассказал Зеленский; волонтерке Тате Кеплер , которая помогает армии уже восемь лет;

, которая помогает армии уже восемь лет; легенде футбола Андрею Шевченко, который стал послом платформы UNITED24, собирающей средства в поддержку Украины.

В прошлом году Зеленский к 30-летию независимости Украины утвердил награду Национальная легенда. Тогда ее присвоили поэту Юрию Рыбчинскому, художнику Ивану Марчуку, футболисту Олегу Блохину, хореографу Мирославу Вантуху, балерине Елене Потаповой, певице Софии Ротару и композитору Мирославу Скорику (посмертно).

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