В списке — Дмитрий Коцюбайло и Альбина Дерюгина. Зеленский вручил премии Национальная легенда Украины 23 августа, 23:19 Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская и Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская (Фото:Офис президента)

В среду, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский объявил лауреатов награды Национальная легенда Украины.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Глава государства отметил, что среди украинского народа очень много выдающихся людей.



«Большая благодарность нынешним лауреатам награды Национальная легенда Украины. Каждого и каждую ценим, каждому и каждой благодарны», — подчеркнул президент.

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Лауреатами стали:

Дмитрий « Да Винчи» Коцюбайло — младший лейтенант, командир 1-го ОМБ « Волки Да Винчи» ВСУ. С 2014 года принимал активное участие в боевых действиях. Он первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года погиб в боях за Бахмут.

— младший лейтенант, командир 1-го ОМБ Волки Да Винчи» ВСУ. С 2014 года принимал активное участие в боевых действиях. Он первый доброволец, которому присвоено звание Героя Украины. 7 марта 2023 года погиб в боях за Бахмут. Андрей Сирко — нейрохирург, руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, который провел более 700 уникальных, сверхсложных операций, которые спасли жизни военным Сил обороны Украины.

— нейрохирург, руководитель Центра церебральной нейрохирургии Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, который провел более 700 уникальных, сверхсложных операций, которые спасли жизни военным Сил обороны Украины. Ирина Гук — волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation. Гук с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств.

— волонтер, руководитель фонда Leleka Foundation. Гук с 2014 года занимается тактической медициной, а именно поставкой критически важных медицинских средств. Фуминори Цучико — японский волонтер, который в начале полномасштабного вторжения России приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто вынужденно жил в харьковском метро, прячась от российских обстрелов. Японец за свой счет открыл кафе, в котором организовал ежедневное бесплатное питание.

— японский волонтер, который в начале полномасштабного вторжения России приехал в Украину, чтобы поддержать тех, кто вынужденно жил в харьковском метро, прячась от российских обстрелов. Японец за свой счет открыл кафе, в котором организовал ежедневное бесплатное питание. Альбина Дерюгина — украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины. Дерюгина создала в Киеве школу художественной гимнастики Школа Дерюгиных, которая стала популярной во всем мире, а ее воспитанницы являются олимпийскими чемпионками. Умерла 29 марта в возрасте 91 года.

— украинский тренер по художественной гимнастике, заслуженный тренер Украины. Дерюгина создала в Киеве школу художественной гимнастики Школа Дерюгиных, которая стала популярной во всем мире, а ее воспитанницы являются олимпийскими чемпионками. Умерла 29 марта в возрасте 91 года. Андрей Цаплиенко — заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист. С 2014 года снимает эксклюзивные материалы о войне России против Украины и храбрости ее защитников.

— заслуженный журналист Украины, военный корреспондент, ведущий и сценарист. С 2014 года снимает эксклюзивные материалы о войне России против Украины и храбрости ее защитников. Владимир Летенко — энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода. В результате попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к ГРС Углегорской ГРЭС. Мужчина под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей.

— энергетик из Краматорска, инженер по эксплуатации линейной части магистрального газопровода. В результате попадания ракеты в газовую трубу произошел пожар на газопроводе, ведущем к ГРС Углегорской ГРЭС. Мужчина под обстрелами остановил выброс газа и спас жизни людей. Тарас Петриненко — украинский музыкант, певец, композитор, поэт, народный артист Украины. Автор песни Украина, которая долгое время помогала национальной консолидации украинского общества.

Национальная легенда Украины — награда главы государства, которая чествует тех, кто с талантом и настойчивостью защищает независимость и суверенитет Украины.

В 2022 году Зеленский наградил премией Национальная легенда Украины восьмерых украинцев.



