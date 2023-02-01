Бывшей замминистра культуры и еще шести людям сообщили о подозрении 1 февраля, 22:51 Здание Национальной кинематеки Украины (Фото:Павло Сушко Народний депутат України / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 1 февраля, сообщили о подозрении бывшей замминистра культуры и еще шести людям.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, семь человек подозревают в завладении 14 зданиями госпредприятия Национальная кинематека Украины (НКУ) на 42 млн грн. Среди подозреваемых:



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заместительница министра культуры в 2014—2019 годах ( по информации издания Бабель, речь о Тамаре Мазур);

по информации издания Бабель, речь о Тамаре Мазур); начальник управления Минкульта в 2017—2020 годах;



первый заместитель гендиректора НКУ ( 2016−2019 годы);

2016−2019 годы); арбитражный управляющий — управляющий санацией НКУ ( 2019−2020 годы);

2019−2020 годы); два организатора преступной схемы, бенефициары ряда ООО;

глава ООО — покупатель помещений НКУ.

По данным следствия, в 2016—2019 годах организаторы спланировали под видом санации (финансового «оздоровления») Кинематеки, которая была в тяжелом финансовом положении, завладеть ее имуществом. Они привлекли представителей Минкульта и НКУ, а те согласовали незаконный план санации и обеспечили, чтобы в аукционе победило наперед выбранное ООО. Это ООО купило здания НКУ по заниженной цене (Детектор медиа сообщал, что речь о компании Вест прайт).

В НАБУ напомнили, что Хозяйственный суд Киева отменил результаты аукциона по продаже имущества Кинематеки, а Верховный Суд подтвердил законность решения.

