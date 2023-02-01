Бывшей замминистра культуры и еще шести людям сообщили о подозрении

1 февраля, 22:51
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Здание Национальной кинематеки Украины (Фото:Павло Сушко Народний депутат України / Facebook)

Здание Национальной кинематеки Украины (Фото:Павло Сушко Народний депутат України / Facebook)

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура в среду, 1 февраля, сообщили о подозрении бывшей замминистра культуры и еще шести людям.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, семь человек подозревают в завладении 14 зданиями госпредприятия Национальная кинематека Украины (НКУ) на 42 млн грн. Среди подозреваемых:

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  • заместительница министра культуры в 2014—2019 годах (по информации издания Бабель, речь о Тамаре Мазур);
  • начальник управления Минкульта в 2017—2020 годах;
  • первый заместитель гендиректора НКУ (2016−2019 годы);
  • арбитражный управляющий — управляющий санацией НКУ (2019−2020 годы);
  • два организатора преступной схемы, бенефициары ряда ООО;
  • глава ООО — покупатель помещений НКУ.
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По данным следствия, в 2016—2019 годах организаторы спланировали под видом санации (финансового «оздоровления») Кинематеки, которая была в тяжелом финансовом положении, завладеть ее имуществом. Они привлекли представителей Минкульта и НКУ, а те согласовали незаконный план санации и обеспечили, чтобы в аукционе победило наперед выбранное ООО. Это ООО купило здания НКУ по заниженной цене (Детектор медиа сообщал, что речь о компании Вест прайт).

В НАБУ напомнили, что Хозяйственный суд Киева отменил результаты аукциона по продаже имущества Кинематеки, а Верховный Суд подтвердил законность решения.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Кино Минкульт Кинематограф Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) Украинское кино Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Министерство культуры и информационной политики Украины

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