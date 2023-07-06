Национализирован самолет одного из крупнейших производителей военной авиатехники РФ стоимостью 150 млн грн — СБУ 6 июля, 12:53 АН-100−140 (Фото:militaryrussia.ru)

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в доход Украины грузопассажирского самолета АН-140−100 подсанкционной российской корпорации Ростех.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в Telegram.

По данным СБУ, стоимость самолета составляла 150 млн грн.

Сообщается, что до полномасштабного вторжения РФ воздушное судно было передано украинскому госпредприятию Антонов для осуществления технических настроек, испытаний и дальнейшего возвращения в страну-агрессора.

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По данным следствия, российский самолет находился на балансе московского Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, который входит в структуру корпорации Ростех и является ведущим производителем военной авиатехники России. Эта российская компания поставляет боевые самолеты для войны России против Украины.

Сейчас следователи СБУ расследуют действия руководства этой российской компании по статье о финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины (ст. 110−2 Уголовного кодекса Украины).

28 июля 2022 года СБУ сообщила о передаче арестованных активов на около 15 млрд грн в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

В частности, в управление государства перешла и корпорация Ростех.