Начинайте покупать — сейчас лучшее время. Известные бизнесмены и СЕО — о кризисе и секретах успеха Вчера, 20:05 1302 Цей матеріал також доступний українською НВ Лекция НВ «Диалоги о бизнесе» НВ

Как работать в Украине. Куда инвестировать. С чего начинать свое дело и как его развивать. Известные бизнесмены и СЕО поделились своими правилами и ценностями в рамках лекции НВ

23 мая, в Киеве, в Fedoriv Hub, состоялась уже вторая в этом году встреча НВ под названием Диалоги о бизнесе, в рамках которой известные бизнесмены и СЕО рассказали, как преуспеть в эпоху перемен.

В Украине вновь все меняется. Неожиданные риски. Открывающиеся возможности. Мир быстрыми темпами движется вперед. Как извлечь из этого периода максимальную пользу? И что нужно понимать о стране, прежде чем открывать собственное дело или ставить новые цели в уже существующем бизнесе.

На эти и другие вопросы отвечали владелец финансово-промышленной группы ТАС Сергей Тигипко, генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский, экс-президент компании Киевстар Петр Чернышов и глава совета управляющей компании «Дарницы» Дмитрий Шимкив. Модерировал лекцию главный редактор проекта НВ Виталий Сыч.

«Выборы, перезагрузка, с одной стороны — страхи, с другой — ожидания», — начал с описания атмосферы в стране Сергей Тигипко. Однако если говорить об экономике, по его словам, никто до конца не понимает, что с ней происходит: «Я видел кризис 1998-го, 2008-го и 2014-го. Мы работаем, поднимаемся до определенного уровня, после чего — девальвация, падение ВВП и доходов населения, снова откатываемся назад, оказываемся внизу. И дело вовсе не в макроэкономической стабильности, которую, кстати, мы научились создавать».

Фото: НВ

Миллионер полагает, что всему виной две вещи — коррупция (о ней все говорят, но успехов в борьбе пока не было) и зависимость экономики от сырьевых рынков. «Нам нужно инвестировать в производство, перерабатывать сырье, замещать импорт, тогда мы будем меньше подвержены кризису, но для этого в стране нет архитектуры — ни фондов, ни банков развития, ни поддержки малого и среднего бизнеса», — подчеркивает Тигипко.

И дает главный совет: смотрите сейчас внимательно и покупайте — такие периоды появляются раз в 10−15 лет. «Не стоит ориентироваться на политиков, спокойно оценивайте ситуацию, держите руку на пульсе, используйте деловую житейскую логику и с уважением относитесь к деньгам», — резюмировал он.

Петр Чернышов в свою очередь полагает, что коррупция — лишь следствие. По его мнению, стоит победить две другие большие проблемы, тогда остальные самоустранятся. Речь идет о построении нормальной правильно работающей справедливой судебной системе и борьбе с монополиями.

Фото: НВ

«Меня часто спрашивают, когда в Украине появится своя Кремниевая долина. Так вот — никогда. Потому что наличие крутых айтишников — лишь часть успеха. Нужны еще юридическая система, охраняющая их права и собственность, и финансы. У нас нет ни того, ни другого», — напоминает экс-глава Киевстара.

Что касается главного принципа управления, то у Чернышова он один — хорошо относиться к сотрудникам. Разобраться, кто готов работать для клиентов, и заботиться о них — не только платить высокую зарплату, но и подбадривать, мотивировать, устраивать интересные дискуссии.

Игорь Смелянский подчеркнул: «Люди — это действительно все. В Украине не работают процессы. Но здесь работают люди. Те, кто хотят чего-то достичь и изменить. Именно благодаря им страна движется вперед».

Фото: НВ

Кроме того, глава Укрпочты развеял несколько мифов. Во-первых, о том, что государственные компании не могут быть успешными. Это не так. Во-вторых, если вы будете проводить реформы — вы останетесь популярны. «Как только вы выходите на арену и заикаетесь, что правила должны быть одинаковыми для всех, вас тут же перестают любить», — говорит он, ссылаясь на собственный опыт.

Что же касается коррупции, Смелянский заметил: «Да, коррупцию нужно победить. Но народу — пофиг». По его словам, когда он пришел в компанию, в Укрпочте воровали все. «Почтальоны за наличные разносили политическую агитацию, водители сливали бензин, сортировщики сортировали левые письма. И мы победили коррупцию, но людям пофиг. Люди хотят справедливости».

Дмитрий Шимкив остановился на пяти факторах, которые помогут строить любую организацию в любое время — и в кризис, и нет.

Фото: НВ

«Первое — это лидерство. Причем в том случае, когда лидерство — это экстремальная собственность. Когда лидер отвечает за все, что происходит в компании. Не директор по персоналу или начальник департамента, а — лидер», — подчеркнул глава управляющей компании Дарница. И добавил, что задача лидера — не помогать всем, а создавать условия, при которых сотрудники смогут показывать максимальный результат.

Отсюда вытекает второй фактор — люди. Люди — краеугольный камень любой организации. И команда должна быть разнообразной, особенно в кризис. «Ищите неудобных сотрудников. Тех, кто спорит и задает вопросы, тех, у кого другой опыт и отличное от вашего мнение», — советует Шимкив.

Третий фактор, по его словам, это цель. Нужно понимать, в чем ценность бизнеса, зачем он создавался, что планировалось достичь. Четвертый — инновации. «Именно они порождают изменения, постоянно ищите новые возможности», — рекомендует он.

Ну и последний важный фактор — исполнение. Шимкив уверяет: «Критический момент в работе с командой и бизнесом — знать и понимать свои цифры. От объема продаж до бюджета на текущий месяц. Вы хотите привлечь инвесторов? Спросите себя — зачем. Большинство стартаперов не могут ответить на этот вопрос».

Все фото — Наталья Кравчук, НВ

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