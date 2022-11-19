«Расходы государство берет на себя». Начинается добровольная эвакуация с деоккупированных территорий на юге — Верещук 19 ноября, 21:06 Эвакуация (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов территорий Херсонской и Николаевской областей уже начинается. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.



Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Николаеве.



«Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевоз, проживание, медицинское обеспечение и т. д. », — пояснила министр.



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По ее словам, жители деоккупированного Херсона, с которыми она разговаривала, выразили желание эвакуироваться. В частности, это уязвимые категории граждан, которые не могут себя обеспечить.



«Наша задача — дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное — опыт… Потому что мы уже это делали в Харьковской, Донецкой и других областях», — сказала Верещук.



Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве был создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где им подготовлены места жительства.

