«Расходы государство берет на себя». Начинается добровольная эвакуация с деоккупированных территорий на юге — Верещук

19 ноября, 21:06
Поделиться:
Эвакуация (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Эвакуация (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Добровольная эвакуация с освобожденных от оккупантов территорий Херсонской и Николаевской областей уже начинается. Государство берет на себя все связанные с этим расходы.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук на брифинге в Николаеве.

«Речь идет о том, что каждый по желанию может уехать в более безопасные регионы, а государство обеспечит их перевоз, проживание, медицинское обеспечение и т. д.», — пояснила министр.

Видео дня

По ее словам, жители деоккупированного Херсона, с которыми она разговаривала, выразили желание эвакуироваться. В частности, это уязвимые категории граждан, которые не могут себя обеспечить.

«Наша задача — дойти до каждого, предложить им выехать через Николаев или Кривой Рог в западные области. У нас есть на это средства, есть понимание и самое главное — опыт… Потому что мы уже это делали в Харьковской, Донецкой и других областях», — сказала Верещук.

Читайте также:
Оккупанты прекратили «эвакуацию» населения из Херсона: нет желающих — Генштаб

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что в деоккупированных населенных пунктах области составляют списки желающих эвакуироваться. В Николаеве был создан транзитный пункт, где люди могут находиться в течение недели до выезда. Оттуда их по желанию отправляют в разные регионы Украины, где им подготовлены места жительства.

https://www.youtube.com/watch?v=tIjO9zAHv6w
Редактор: Виктория Бедрак

Теги:   Эвакуация Херсонская область Юг Украины Николаевская область Ирина Верещук Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X