Новый этап эвакуации из Мариуполя: автобусы уже выехали в направлении Запорожья 4 мая, 11:20 Цей матеріал також доступний українською Из Мариуполя выехали эвакуационные автобусы (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Из Мариуполя начался новый этап эвакуации. Людей вывозят в Запорожье.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«При поддержке ООН и Красного Креста сегодня осуществляем эвакуацию граждан из Приазовья в Запорожье», — отметил он.

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По словам Кириленко, автобусы уже выехали из Мариуполя. В дальнейшем будут остановки для подсадки пассажиров в Запорожской области:

Луначарское кольцо возле Бердянска в 10:00;

Токмак в 15:00;

Васильевка в 16:00.

В Токмаке будет возможность присоединиться к колонне на собственном транспорте.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

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