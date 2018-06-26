Начало вступительной кампании. Что должен знать абитуриент

В этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний балл аттестата

С начала июля абитуриенты смогут зарегистрировать данные в своих электронных кабинетах. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич. Электронный кабинет - это система, которая принимает заявления на поступление в высшие учебные заведения. Сегодня систему можно протестировать до 15:00. В этом году абитуриентам разрешили подать до 7 заявлений на места государственного заказа на 4 специальности. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Абитуриенту следует быть максимально внимательным при внесении данных аттестата и сертификата ВНО, поскольку допущенные ошибки могут заблокировать систему. Регистрация в электронном кабинете прекратится. Гриневич также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний балл аттестата.

Откорректировано региональный, отраслевой и сельский коэффициенты для расчета конкурсных баллов. Если поступающий выбирает столичный вуз, региональный коэффициент равен единице, то есть конкурсный балл не увеличится.

Сельский коэффициент расчета конкурсных баллов увеличили для аграрных специальностей

Сельский коэффициент увеличен для аграрных специальностей. Представители льготных категорий должны подавать документы лично в бумажной форме.

Аттестаты выпускников школ с оккупированных территорий не признаны для поступления. Они должны пересдавать экзамены для украинского аттестата, отметила министр. Процедуру можно осуществить в региональных центрах образования.

Для регистрации в электронном кабинете нельзя использовать почту на российских ресурсах, ведь система не принет такие данные, отметила Гриневич. Электронная почта будет логином для входа в кабинет.

Абитуриентам, которые создали электронные кабинеты в прошлом году, в этом году повторно нужно зарегистрироваться, акцентировала директор государственного предприятия Инфоресурс Оксана Белик.

Показатели ВНО ухудшились в этом году. Результаты по украинскому языку также снизились, как и по математике. Хотя количество успешных выпускников школ преобладает в тестировании именно по этому предмету. Лучшими в этом году стали результаты по истории Украины.

Результаты тестирования по украинскому языку и литературе ухудшились за счет того, что этот предмет сдавали учащиеся колледжей и ПТУ, считает соучредитель платформы бесплатных онлайн курсов Прометеус Иван Примаченко.

"Большое количество слабо подготовленных детей. Мгновенно произошел резкий скачок количества тех, кто не сдал вообще", - сказал Примаченко.

Аттестаты выпускников школ с оккупированных территорий не признаны для поступления

В этом году Украина впервые участвовала в международном исследовании качества образования ПИЗА, отметил Примаченко. Результаты этого исследования позволят оценить уровень знаний украинских школьников по сравнению с учениками других стран мира. Данные будут обнародованы в следующем году.

Рейтинговый список поступающих сформируют и обнародуют 1 августа. Зачисление поступающих по государственному или региональному заказу состоится 7 августа. На платное обучение физических или юридических лиц зачислять до 30 сентября.