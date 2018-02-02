Начало Андреевского спуска в Киеве очистят от МАФов с сувенирами

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Владельцам МАФов предложили перенести киоски на Аллею художников
Фото: Андрей Андреев via Facebook

Владельцам МАФов предложили перенести киоски на Аллею художников

Начало Андреевского спуска на пересечении улиц Десятинной и Владимирской очистят от МАФов с сувенирами.

Как рассказал первый заместитель директора Киевблагоустройства Андрей Андреев, киоски были установлены самовольно и без разрешительных документов.

Власти Киева предложили владельцам оформить договора с балансосодержателем и переместить торговые точки на Аллею художников. Предпринимателям дали срок до 1 марта. Те МАФы, которые останутся на прежнем месте, будут демонтировать.

"Этому решению и проверкам наличия разрешений предшествовали жалобы от родителей расположенной рядом школы. Жалобы сводятся к тому, что этот рынок антикварных вещей не является тем "музеем", в котором подростки после школы должны проходить свое воспитание", - добавил Андреев.

Напомним, с приходом на пост мэра Киева Виталия Кличко столицу стали планомерно расчищать от незаконных МАФов в переходах и возле станций метро. Это вызвало сопротивление со стороны владельцев киосков.

 

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