Начальнику ГФС в Винницкой области и его первому заму объявили о подозрении в создании преступной организации

Генеральная прокуратура объявила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его первому заместителю, сообщает пресс-служба ГПУ.

дСогласно сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, должностные лица ГФС и генуправления ведомства в Винницкой области в 2015-2017 годах содействовали "ряду подконтрольных коммерческих структур", которые незаконно покупали орехи и бобовые, не уплачивали налоги, а потом экспортировали "подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости".

По информации прокуратуры, документально подтвержден материальный ущерб государству в результате неуплаты налогов и пени в сумме более 305 млн грн.

Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю.

Как отметили в Генпрокуратуре, досудебное расследование в уголовном производстве ведется по фактам совершения ряда тяжких и особо тяжких уголовных преступлений, в частности, злоупотребление властью, уклонение от уплаты налогов, неправомерная выгода служебного лица, отмывание доходов, полученных преступным путем, фиктивное предпринимательство.

Фамилии фигурантов в сообщении ГПУ не озвучены, но согласно с данными сайта ГФС руководителем управления и его первым заместителем указаны соответственно Руслан Осмоловский и Виктор Сирватка.

Помимо руководства ГУ ГФС, о подозрении сообщили директору ряда подконтрольных коммерческих структур. Его арестовали с альтернативой выйти под залог в 40 млн грн.

Еще один подозреваемый объявлен в розыск 17 июля 2018 года.

Ранее сообщалось, что ГПУ сообщила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области.