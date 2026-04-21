Начальников Одесского областного и районного ТЦК отстранили от исполнения обязанностей — Сухопутные войска
Начальников Одесского областного и Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)
Начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей после задержания военнослужащих групп оповещения.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках во вторник, 21 апреля.
Там отметили, что соответствующее решение принял главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. В ВСУ начато служебное расследование.
Как отмечается в сообщении, по факту задержания военных ТЦК начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ также поручили провести служебное расследование.
«Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку», — отметили в Сухопутных войсках.
Там также отметили, что способствуют правоохранительным органам в проведении соответствующих проверок и расследований.
Ранее 21 апреля Суспільне сообщило, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.
По данным источников Суспільного в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. Собеседники Общественного заявили, что те «требовали 50 тыс. долларов».
До этого одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.