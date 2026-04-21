Начальников Одесского областного и Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей (Фото: Черновицкий областной ТЦК и СП via Facebook)

Начальника Одесского областного ТЦК, а также начальника Пересыпского районного ТЦК отстранили от исполнения служебных обязанностей после задержания военнослужащих групп оповещения .

Об этом сообщили в Сухопутных войсках во вторник, 21 апреля.

Там отметили, что соответствующее решение принял главнокомандующий Вооруженных Сил Украины. В ВСУ начато служебное расследование.

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Как отмечается в сообщении, по факту задержания военных ТЦК начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ также поручили провести служебное расследование.

«Подчеркиваем, что любые нарушения законодательства, превышение служебных полномочий или противоправные действия недопустимы и должны получить соответствующую правовую оценку», — отметили в Сухопутных войсках.

Там также отметили, что способствуют правоохранительным органам в проведении соответствующих проверок и расследований.

Ранее 21 апреля Суспільне сообщило, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.

По данным источников Суспільного в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. Собеседники Общественного заявили, что те «требовали 50 тыс. долларов».

До этого одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.