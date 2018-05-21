Начальника таможенного поста Мариуполь-специализированный задержали на взятке

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали начальника таможенного поста Мариуполь-специализированный Донецкой таможни.

Как сообщили в ГПУ, таможенник собирал "дань" за импорт автомобилей.

"Установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен. За эти средства таможенник пообещал не препятствовать таможенному оформлению при осуществлении импорта автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за взяточничество задержали главу аппарата Центрального райсуда.