Начальника таможенного поста Мариуполь-специализированный задержали на взятке

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Чиновник собирал
Фото: ГПУ

Чиновник собирал "дань" за импорт транспорта

Сотрудники прокуратуры совместно с СБУ задержали начальника таможенного поста Мариуполь-специализированный Донецкой таможни.

Как сообщили в ГПУ, таможенник собирал "дань" за импорт автомобилей.

"Установлено, что чиновник требовал и получил от предпринимателя неправомерную выгоду в размере 15 тысяч гривен. За эти средства таможенник пообещал не препятствовать таможенному оформлению при осуществлении импорта автотранспортных средств", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (от 8 до 12 лет), и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве за взяточничество задержали главу аппарата Центрального райсуда.

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