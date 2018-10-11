Начальник таможенного поста Рава-Русская занимался систематическим взяточничеством - ГПУ

Правоохранители уличили в систематическом вымогательстве взяток начальника таможенного поста Рава-Русская Львовской таможни.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

По данным следствия, чиновник, действуя по предварительному сговору с посредником, требовал 21 тысячу гривен за перемещение товаров через пункт пропуска и несоздание препятствий при растаможке.

Во время получения всей суммы взятки таможенник и его соучастники были задержаны.

Всего же правоохранители задокументировали получение начальником таможенного поста около 70 тысяч гривен.

Стоит отметить, что международный пункт пропуска Рава-Русская на украинско-польской границе является один из самых загруженных на западе страны.