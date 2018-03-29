Начальник полиции Николаевской области попросил передать дело Волошина другим следователям

Начальник полиции Николаевской области Юрий Мороз попросил руководство Нацполиции изменить подследственность дела погибшего Героя Украины, ветерана АТО и летчика Владислава Волошина.

Мороз заявил, что полиция неоднократно призывала всех, кто владеет любой полезной для следствия информацией, обратиться в ведомство.

Но даже установленные лица, сотрудники аэропорта, которые сообщали прессе, что владеют информацией о давлении или коррупционных составляющих, уже второй раз не явились на допрос по вызову следователя.

Глава областной полиции подчеркнул, что предложил активистам установить прозрачный и беспристрастный контроль за ходом следствия и приобщить к делу адвокатов со стороны семьи Волошина. которые пользуются доверием.

"Прошло трое суток, но ни один из адвокатов не обратился в Следственное управление с целью оказания помощи семье погибшего. Поэтому я понимаю, что объективность и беспристрастность следствия самом деле не интересует активистов, а призывы и лозунги носят сугубо политический характер", - добавил он.

Мороз уточнил, что просит о передаче дела в Главное следственное управление или другие территориальные подразделения.

Ранее сообщалось, что в Николаеве требовали отставки главы ОГА Алексея Савченко. Активисты прорвались в сессионный зал облрады и выступили перед депутатами.

Напомним, в Николаеве застрелился военный летчик, герой АТО, возглавлявший аэропорт.

Позже СМИ опубликовали его переписку, в которой говорится о проблемах в отношениях с главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко. В ней, в частности, Волошин сообщает о неких "махинациях" при реконструкции здания аэропорта, о желании покинуть занимаемую должность, а также о мыслях, связанных с возможной смертью.

Полиция сообщила, что исследует переписку Волошина с сотрудником Николаевского международного аэропорта.

Правоохранители рассматривают пять версий случившегося.

Они уже допросили Савченко, а также его заместителя и заместителя начальника местного аэропорта.