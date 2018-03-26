Начальник подразделения Юго-Западной железной дороги растратил 400 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили начальника одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения Юго-Западная железная дорога в служебном подлоге.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"В 2015 году частное предприятие в соответствии с договором поставило на ГТОО Юго-Западная железная дорога фильтрующие противогазы на общую сумму почти 400 тысяч гривен. Однако выяснилось, что вопреки условиям договора предприятие осуществило поставку противогазов не 2015 года выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов", - говорится в сообщении.

В свою очередь чиновник с целью незаконного обогащения, и достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению указанных средств.

"Служащему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины. За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области руководители железнодорожной станции вымогали у подчиненного 20 тысяч.