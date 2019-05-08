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Начальник охраны арсенала ВСУ наладил сбыт отработанных снарядов

Вчера, 16:43
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Начальник охраны арсенала ВСУ наладил сбыт отработанных снарядов - фото

СБУ

Организатору нелегального сбыта грозит до пяти лет лишения свободы

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали в Запорожской области сбыт отработанных артиллерийских снарядов одной воинских частей Мелитопольского района.

Как сообщается, его наладил начальник охраны военного объекта.

Для этого он привлек более 20 местных жителей, которые занимались несанкционированными раскопками на территории арсенала.

Выкопанные там снаряды злоумышленники самостоятельно разбирали, после чего реализовывали их как металлолом.

Таким образов за день они добывали от двух до пяти тонн использованных боеприпасов.

Во время обысков оперативники СБУ изъяли из автомобиля и служебного кабинета главаря группы почти две тонны разобранных снарядов.

Кроме того, еще почти 300 боеприпасов, уже подготовленных к разборке для продажи, были обнаружены на территории части.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины (от 2 до 5 лет).

Теги:   Запорожская область Воинская часть Снаряды Боеприпасы Арсенал

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