Начальник Госстройинспекции в Ровенской области погорел на взятке в 400 тысяч гривен Сегодня, 01:09 735 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба Генеральной прокуратуры Чиновник требовал 400 тыс. гривен Пресс-служба Генеральной прокуратуры

В субботу, 25 мая, военная прокуратура задержала на взятке в 400 тысяч гривен начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, «взятка вымогалась за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства». Указанные средства были перечислены на расчетный счет «подконтрольного» злоумышленникам другого частного предприятия.

Отмечается, что чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины за оказание сопротивления и угрозы насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом ему также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.



Как сообщает РБК-Украина, начальником управления ГАСИ в Ровенской области является Игорь Мичуда.

