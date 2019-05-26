Начальник Госстройинспекции в Ровенской области погорел на взятке в 400 тысяч гривен
В субботу, 25 мая, военная прокуратура задержала на взятке в 400 тысяч гривен начальника Управления Государственной архитектурно-строительной инспекции в Ровенской области.
Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, «взятка вымогалась за не создание искусственных препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности в сфере строительства и не проведение проверок на объекте строительства». Указанные средства были перечислены на расчетный счет «подконтрольного» злоумышленникам другого частного предприятия.
Отмечается, что чиновника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины за оказание сопротивления и угрозы насилием в отношении сотрудников правоохранительных органов. При этом ему также сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки).
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, а также обыски по месту жительства фигурантов дела.
Как сообщает РБК-Украина, начальником управления ГАСИ в Ровенской области является Игорь Мичуда.