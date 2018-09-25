Начал вставать. Врачи рассказали о состоянии раненого одесского активиста Михайлика

Состояние раненого в Одесе политического активиста Олега Михайлика улучшается.

Об этом рассказал врач одесской клинической больницы №1 Евгений Григорьев, пишет Громадське.

По словам медика, Михайлику разрешили вставать с кровати, он уже ходил.

"Да, мы ставим перед собой задачу быстрее активизировать и быстрее поставить его на ноги", - подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что состояние Михайлика уже не критическое.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку.

В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию. Активисту предоставили охрану.

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