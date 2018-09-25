25 сентября 2018, вторник

Начал вставать. Врачи рассказали о состоянии раненого одесского активиста Михайлика

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Врачи разрешили Михайлику вставать
Фото: Олег Михайлик via Facebook

Врачи разрешили Михайлику вставать

Состояние раненого в Одесе политического активиста Олега Михайлика улучшается.

Об этом рассказал врач одесской клинической больницы №1 Евгений Григорьев, пишет Громадське.

По словам медика, Михайлику разрешили вставать с кровати, он уже ходил.

"Да, мы ставим перед собой задачу быстрее активизировать и быстрее поставить его на ноги", - подчеркнул Григорьев.

Он добавил, что состояние Михайлика уже не критическое.

Напомним, 22 сентября в Одессе неизвестные открыли огонь по политическому активисту Олегу Михайлику. Пули попали ему в грудную клетку в области сердца и в руку.

В результате покушения Михайлик потерял много крови и перенес операцию. Активисту предоставили охрану.

Читайте также: 

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове