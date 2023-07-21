Нацгвардия взяла в плен российского командира из Чечни

21 июля, 05:13
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Бойцы Нацгвардии ведут боевые действия (Фото:Нацгвардия)

Бойцы Нацгвардии ведут боевые действия (Фото:Нацгвардия)

Заместитель директора департамента планирования по применению ГУ Национальной гвардии полковник Николай Уршалович сообщил, что бойцы Нацигвардии взяли в плен российского командира из Чечни.

«18 июля бойцами одной из штурмовых групп 15 бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70 гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики… Ему была оказана медицинская помощь, после чего передан соответствующим органам», — сообщил Уршалович.

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Он отметил, что пленный рассказал о «низком морально-психологическом состоянии личного состава и его нежелании вести боевые действия».

https://www.youtube.com/watch?v=knaptZ--bLw&t=353s
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Нацгвардия Украины Плен Чечня Война в Украине Война России против Украины

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