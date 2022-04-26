Спецназ Нацгвардии ликвидировал вражескую ДРГ с помощью их же дрона
Бойцы Нацгвардии воспользовались информацией с российского дрона (Фото:Нацгвардия)
Спецназовцы Национальной гвардии Украины ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, воспользовавшись информацией с российского дрона.
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Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.
В ходе выполнения боевых задач бойцы спецназа посадили вражеский дрон, осуществлявший разведку. Дрон враг использовал для воздушной разведки, нанесения ударов и корректировки огня по украинским позициям.
Его удалось посадить с помощью устройства радиоэлектронной борьбы.
Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника.
Именно благодаря информации, полученной с помощью вражеского дрона, группа противника была уничтожена.
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