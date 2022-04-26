Спецназ Нацгвардии ликвидировал вражескую ДРГ с помощью их же дрона 26 апреля, 10:10 Цей матеріал також доступний українською Бойцы Нацгвардии воспользовались информацией с российского дрона (Фото:Нацгвардия)

Спецназовцы Национальной гвардии Украины ликвидировали вражескую диверсионно-разведывательную группу, воспользовавшись информацией с российского дрона.



Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

В ходе выполнения боевых задач бойцы спецназа посадили вражеский дрон, осуществлявший разведку. Дрон враг использовал для воздушной разведки, нанесения ударов и корректировки огня по украинским позициям.

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Его удалось посадить с помощью устройства радиоэлектронной борьбы.

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Спецназовцы проверили данные, которые содержал дрон, определили место его запуска и наличие вблизи диверсионно-разведывательной группы противника.

Именно благодаря информации, полученной с помощью вражеского дрона, группа противника была уничтожена.



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