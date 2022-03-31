Нацгвардия показала, как уничтожила десятки единиц вражеской техники — фото, видео

31 марта, 12:15
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Всего нацгвардейцы уничтожили десятки единиц техники оккупантов (Фото:Нацгвардия)

Всего нацгвардейцы уничтожили десятки единиц техники оккупантов (Фото:Нацгвардия)

Бойцы Нацгвардии Украины показали фото и видео уничтожения вражеской техники на киевском направлении.

Война России против Украины — главные события 31 марта

В течение суток подразделения Нацгвардии во время боев с российскими оккупантами нанесли огневое поражение по позициям в районах сосредоточения противника.

Видео дня

На киевском направлении артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков бронетанковой и вражеской автомобильной техники.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Нацгвардия Украины Война России против Украины

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