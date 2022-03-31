Нацгвардия показала, как уничтожила десятки единиц вражеской техники — фото, видео
Всего нацгвардейцы уничтожили десятки единиц техники оккупантов (Фото:Нацгвардия)
Бойцы Нацгвардии Украины показали фото и видео уничтожения вражеской техники на киевском направлении.
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В течение суток подразделения Нацгвардии во время боев с российскими оккупантами нанесли огневое поражение по позициям в районах сосредоточения противника.
На киевском направлении артиллерийские подразделения уничтожили две самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и несколько десятков бронетанковой и вражеской автомобильной техники.
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