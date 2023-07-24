Украинские нацгвардейцы уничтожили три российских танка Т-90-М Прорыв — видео

24 июля, 11:29
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Горят танки Т-90-М (Фото:https://t.me/ngu_war_for_peace)

Горят танки Т-90-М (Фото:https://t.me/ngu_war_for_peace)

На Лиманском направлении украинские нацгвардейцы уничтожили три российских танка Т-90-М Прорыв.

Об этом говорится в сообщении Нацгвардии в Telegram в понедельник, 24 июля.

«На Лиманском направлении враг пытался штурмовать позиции военнослужащих НГУ. Потерпев поражение, штурмовики отошли, но впоследствии им на помощь выехала, так называемая, „гордость“ российского танкостроения — новенькие Т-90-М», — сказано в сообщении.

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В Нацгвардии заявили, что испытание лиманскими лесами и нашей обороной вражеская броня не прошла. Танки наехали на мины и лишились возможности двигаться.

«На этом весь прорыв закончился. Воины Национальной гвардии Украины с помощью противотанкового оружия добили вражеские машины», — сказано в сообщении.

https://twitter.com/tweetsNV/status/1683395493391392768?s=20

Офицер Нацгвардии с позывным «Физрук» заявил, что танки сгорели полностью.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 660 российских оккупантов. В общей сложности потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 242 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Танки Нацгвардия Украины Война России против Украины

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