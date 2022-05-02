«Шли на задание, а попали в ад»: Нацгвардия устроила засаду на российских танкистов — видео

2 мая, 13:37
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Шансов выжить у российских танкистов практически не было (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Шансов выжить у российских танкистов практически не было (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии уничтожила экипаж российского танка, готовившийся отправиться на задание.

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Соответствующее видео опубликовало в понедельник, 2 мая, управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Украинские бойцы устроили засаду, во время которой нанесли удар по российским танкистам, когда те как раз направлялись к своей технике.

Видео дня
https://www.youtube.com/embed/OreRlDAtOGg

«Захватчики планировали отправиться на задание, а вместо этого отправились в ад», — отметили в описании к обнародованным кадрам.

https://www.facebook.com/AFUStratCom/videos/1012081006368743/
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Нацгвардия Украины Российская агрессия Российские военные Российские танки Война России против Украины

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