«Шли на задание, а попали в ад»: Нацгвардия устроила засаду на российских танкистов — видео
Шансов выжить у российских танкистов практически не было (Фото:Скриншот видео ВСУ)
Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии уничтожила экипаж российского танка, готовившийся отправиться на задание.
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Соответствующее видео опубликовало в понедельник, 2 мая, управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Украинские бойцы устроили засаду, во время которой нанесли удар по российским танкистам, когда те как раз направлялись к своей технике.
«Захватчики планировали отправиться на задание, а вместо этого отправились в ад», — отметили в описании к обнародованным кадрам.
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