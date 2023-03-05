Украинские военные уничтожили редкую российскую систему дистанционного минирования Земледелие — видео

5 марта, 04:09
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Система Земледелие (Фото:Topdaynews/Twitter)

Система Земледелие (Фото:Topdaynews/Twitter)

Военные Нацгвардии Украины уничтожили редкую русскую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.

Технику уничтожили боеприпасом, сброшенным с дрона. Таким же способом был уничтожен российский ЗРК Тор-М1. Также был уничтожен вражеский БМ-21 Град и две 2С1 Гвоздики.

В Defense Express подчеркнули, что это первый задукомментированный случай ликвидации вражеской системы Земледелия на войне.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Нацгвардия Украины Война в Украине Война России против Украины

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