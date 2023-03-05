Украинские военные уничтожили редкую российскую систему дистанционного минирования Земледелие — видео
Система Земледелие (Фото:Topdaynews/Twitter)
Военные Нацгвардии Украины уничтожили редкую русскую инженерную систему дистанционного минирования Земледелие.
Технику уничтожили боеприпасом, сброшенным с дрона. Таким же способом был уничтожен российский ЗРК Тор-М1. Также был уничтожен вражеский БМ-21 Град и две 2С1 Гвоздики.
В Defense Express подчеркнули, что это первый задукомментированный случай ликвидации вражеской системы Земледелия на войне.