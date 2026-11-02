В Нацгвардии назначат служебное расследование из-за событий в Петропавловской Борщаговке

Люди возле дома в Петропавловской Борщаговке, где находятся бойцы Нацгвардии, 2 ноября 2026 года (Фото: Суспільне Новини / Дарья Григоренко)

Национальная гвардия назначит служебное расследование в связи с ситуацией в селе Петропавловская Борщаговка под Киевом.

Об этом вечером в понедельник, 2 ноября, сообщили в НГУ.

В Нацгвардии подчеркнули, что главная задача — установить, что произошло на самом деле и были ли допущены нарушения. Обстоятельства также выясняют правоохранители, которые должны дать независимую правовую оценку событиям. Если нарушения подтвердятся, виновных привлекут к ответственности, заверили в ведомстве.

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По данным НГУ, некоторых родственников и представителей общественности уже допускали в помещение, и они смогли поговорить с людьми, находящимися внутри. Новых обращений за медицинской помощью, по словам нацгвардейцев, пока не поступало. Информацию о состоянии пострадавших и ходе проверки в ведомстве обещают обнародовать регулярно.

На месте также работают представители Офиса военного омбудсмена совместно с командованием Нацгвардии, сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова. По ее словам, все военнослужащие находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую помощь. Решетилова подтвердила, что назначена проверка, и выразила надежду, что к выяснению обстоятельств подключатся правоохранительные органы и СБУ.

Ситуация в Петропавловской Борщаговке — что известно

Днем возле здания, как сообщила корреспондентка Суспільного, собралось около сотни человек. Часть из них представились родственниками мужчин, которых, по их словам, после мобилизации удерживают в этом здании, избивают и не допускают к ним медиков. Одна из женщин утверждала, что ее мужа со стомой держат там уже 37 дней, а за свидание с ним требуют 100 тысяч гривен.

Семья не предоставила подтверждений этому. Впоследствии люди начали выламывать ворота, произошли столкновения: неизвестные распылили газ, применили огнетушители и облили присутствующих каким-то раствором.

Около 18:00 в здание допустили женщину, назвавшуюся владелицей частной клиники. Она утверждала, что в подвале находятся 25−30 человек. После переговоров стороны договорились вывезти в больницу четверых мужчин, нуждавшихся в медицинской помощи.

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Командующий Нацгвардией Александр Пивненко, прибывший на место, заявил, что эти четверо числились самовольно оставившими часть (СОЧ), а остальные мужчины в доме — военнослужащие НГУ. В полиции сообщили, что дом является военным объектом, где проживают военные перед отправкой на учения, а информацию об избиениях и пытках назвали ложной. Синяки у одного из мужчин, по версии правоохранителей, появились в результате ДТП. Слухи о гибели одного из удерживаемых и в полиции, и в Нацгвардии опровергли.