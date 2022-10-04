«Все будет Украина». Нацгвардия показала видео из освобожденной Боровой 4 октября, 19:10 Нацгвардия вошла в поселок Боровая (Фото:Скриншот видео Нацгвардия Украины / Facebook)

Во вторник, 4 октября, Национальная гвардия Украины показала видео из освобожденной Боровой, что в Харьковской области.

«5 Слобожанская бригада НГУ, не устает перекрашивать родные города в желто-голубые цвета. Все будет Украина», — говорится в сообщении.

Там также подчеркнули, что в скором времени Генштаб Украины должен официально сообщить о деоккупации Боровой.

Видео дня

Первые сообщения об освобождении Боровой появились 3 октября.

Также 4 октября Вооруженные силы Украины освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.

27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.